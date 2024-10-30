ГУФСИНу Ленобласти передали одиннадцать новых автомобилей «Лада»

Ключи от машин сотрудникам ГУФСИН вручил лично губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

«Для усиления работы ФСИН по надзору за отбывшими наказание и профилактике повторного совершения преступлений, помогаем с поддержанием в рабочем состоянии автопарка службы. Область инвестирует в безопасность жителей», — прокомментировал Александр Юрьевич.

Машины нужны для осуществления надзора за осужденными по месту их проживания и работы и отправятся они в филиалы УИИ ГУФСИН по Бокситогорскому, Волховскому, Всеволожскому, Выборгскому, Гатчинскому, Кингисеппскому, Ломоносовскому, Лужскому, Подпорожскому, Приозерскому районам, Сосновоборскому городскому округу.