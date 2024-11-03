Набережную в Выборге планируют отремонтировать до конца ноября

Противоаварийные работы на участке рухнувшей в Выборге набережной планируют завершить до конца ноября.

Для ее укрепления под водой установлены дополнительные каменные подпорки глубиной от 3 до 5 метров и шириной около двух метров, сообщили в администрации Выборгского района.

Фото: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти

Также до конца ноября рабочие восстановят всю пешеходную часть, установят металлическое ограждение и отреставрированные бетонные тумбы, благоустроят территорию и высадят кусты.