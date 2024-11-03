В Кировске подросток оказался в реанимации после взрыва баллона с монтажной пеной

Вечером 2 ноября в больницу Ленобласти доставили 12-летнего подростка с ожогами 65% тела. В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в реанимацию.

Установлено, что ребенок пострадал после взрыва баллона с монтажной пеной. Инцидент произошел в СНТ «Маяк» в садовом массиве Беляевский Мох под Кировском.

Врачи диагностировали у мальчика ожоги пламенем головы, грудной клетки, рук, промежности, ягодиц и ног.