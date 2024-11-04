В Госдуме рассматривают отказ от чеканки монет

Мелкие монеты в России особо не пользуются спросом у населения, следует подумать, насколько целесообразно их производить. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Весной 2023 года Центробанк возобновил печать пятирублевых купюр. Такое решение регулятор объяснил тем, что их печать более выгодной, чем чеканка монет такого достоинства. Купюры дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.

«Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», – сказал Анатолий Аксаков

По данным ЦБ по состоянию на 1 октября 2024 года, в России в обороте находится 72,8 миллиарда монет. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 1,2 %. В среднем на каждого человека в стране приходится около 500 монет.