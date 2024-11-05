В морском порту Петербурга обнаружили 14 тонн чая с крылатым переносчиком холеры

В морском порту Петербурга во время карантинного контроля в партии шриланкийского черного чая обнаружили многоядную муху-горбатку. Товар весом 14,3 тонны следовал в Ленобласть.

Многоядная муха-горбатка внесена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба северо-западного управления Россельхознадзора.

Опасна она тем, что переносит множество заболеваний, в том числе и холеру. А ее личинки могут вызывать паразитарные болезни как у животных, так и у человека, иногда даже поражая внутренние органы.

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В результате всю партию чая не пропустили, а собственник товара решил отправить его на обеззараживание.