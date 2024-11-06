Прямые рейсы в Нальчик запустили из Петербурга

Авиакомпания «Россия» открыла новое субсидированное авиасообщение из Санкт-Петербурга в Кабардино-Балкарию, сообщает «АБН24».

Самолет сообщением «Санкт-Петербург-Нальчик» будет летать два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Из города рейс отправится в 14:00, в Нальчик прибудет в 18:05.

Самолет «Нальчик-Санкт-Петербург» полетит в 19:15, в Пулково приземлится в 23:05. Первый рейс состоялся 3 ноября.