Семь автомобилей пострадали от огня на парковке в Кудрово

Сразу семь автомобилей пострадали от огня на стоянке у жилого дома на Каштановой аллее в Кудрово Ленобласти.

Как сообщает ГКУ «Леноблпожспас», сообщение о возгорании автомобилей поступило около половины пятого утра 10 ноября. Полностью уничтожило огнем иномарку Hyundai Accent, в Kia Ceed выгорел моторный отсек. Также от пламени пострадали еще пять соседних машин, у них оплавило обшивку.

Пожар ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал. В соцсетях сообщают, что в одной из машин спал человек, очевидцы разбудили его, он успел покинуть авто.