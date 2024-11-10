Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 640 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волченка в ДНР. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина «Козак», пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм гаубица М777 и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.