Школьницу сбили на трассе в Гатчинском районе

На пятом километре трассы «Красное Село-Гатчина» в Гатчинском районе 12 ноября около 17:00 LADA Vesta сбила 10-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Автомобилем управлял 44-летний петербуржец. Он двигался из Красного Села. Пострадавшую жительницу поселка Тайцы доставили в больницу в тяжелом состоянии с сочетанными травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель в 2024 году четыре раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.