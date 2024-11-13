Школьницу сбили на трассе в Гатчинском районе

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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

На пятом километре трассы «Красное Село-Гатчина» в Гатчинском районе 12 ноября около 17:00 LADA Vesta сбила 10-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Автомобилем управлял 44-летний петербуржец. Он двигался из Красного Села. Пострадавшую жительницу поселка Тайцы доставили в больницу в тяжелом состоянии с сочетанными травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель в 2024 году четыре раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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