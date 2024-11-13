В финал «Большой перемены» прошли четверо студентов из Ленобласти

Ребята отправились в Нижний Новгород, где пройдёт заключительный этап Всероссийского конкурса.

Ленобласть на конкурсных испытаниях представят четверо студентов: Александр Доронин из Выборгского политехнического колледжа «Александровский», Валерия Никанюк из Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского, Иван Ткаченко и Елена Савинцева из Выборгского филиала ЛГУ им. А.С.Пушкина.

В финале свои силы попробуют около 600 участников со всех уголков России. Победителей объявят 15 ноября.