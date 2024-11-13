В России предложили привязать размер пенсии к числу детей

Размер пенсии в России необходимо рассчитывать исходя не только из трудового, но также и из родительского вклада в общество, привязав его к числу рожденных и воспитанных детей.

Такое мнение выразил демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков в экспертном докладе «Демографическая и миграционная политика России».

По мнению Тимакова, активная демографическая политика вряд ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она может затормозить сокращение населения. Он также назвал неэффективной мерой перенос основной массы материнского капитала на первого ребенка. Он считает, что стимулирование вторых и особенно третьих рождений должно стать главной задачей.