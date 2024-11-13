В Кремле отреагировали на открытие в Польше американской базы ПРО

В среду, 13 ноября, в польском посёлке Редзиково открылась американская база противоракетной обороны (ПРО) НАТО. Населённый пункт расположен в 165 км от российской границы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее попыткой сдержать военный потенциал России.

«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведёт к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», — обозначил он позицию Кремля.

«Фонтанка», ссылаясь на польское издание Forsal.pl, пишет, что база ПРО создана для защиты США и их европейских союзников от ударов баллистических ракет, в том числе со стороны Ирана. При этом, согласно заявлению американских представителей, расположение объекта вблизи российских границ никак не может ослабить военно-стратегический потенциал нашей страны.