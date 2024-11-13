Теннисистки из Ленобласти завоевали «бронзу» первенства России

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В Москве завершилось первенство России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 22 лет.

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Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти

Теннисистки из Ленобласти удачно представили регион, завоевав «бронзу» первенства. Они обыграли соперниц из Ярославской области со счетом 3:0, а затем в напряженном матче против команды из Петербурга вырвали победу со счетом 3:2. Матч продолжался целых 4 часа.

В полуфинале наши спортсменки уступили команде Свердловской области, сообщили в Центре спортивной подготовки Ленобласти.

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12.11.2024 112
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