Украина предложила Трампу свои природные ресурсы, солдат и контроль над инвестициями в стране  

В Киеве разработали предложения для избранного президента США Дональда Трампа, которые бы побудили его администрацию к сотрудничеству. Об этом Financial Times (FT) рассказали люди, участвовавшие в их подготовке.

Владимир Зеленский уже представил эти планы Дональду Трампу на встрече в Нью-Йорке в сентябре. Предложено:

заменить расквартированных в Европе американских солдат украинскими;

поделится с западными партнерами критически важными природными ресурсами;

дать Вашингтону возможность определять, кто может инвестировать в Украине.

По данным FT, Дональд Трамп «заинтересовался» этими идеями и видит перспективным запрет на китайские технологии в Украине, от которых зависит телекоммуникационная отрасль страны. Возможность контролировать инвестиции позволит ему навязать Киеву американское оборудование.