Эксперты Следственного комитета России (СКР) оценили ущерб от действий Вооруженных сил Украины на территории страны в 60 миллиардов рублей.

По данным следствия, в 2024 году Судебно-экспертный центр СКР выполнил около 900 строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Стоимость восстановления больше 25 тыс. зданий и объектов инфраструктуры составила почти 60 млрд руб.