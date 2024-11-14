СК: ущерб от действий ВСУ на территории России составил 60 млрд рублей

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Эксперты Следственного комитета России (СКР) оценили ущерб от действий Вооруженных сил Украины на территории страны в 60 миллиардов рублей.

По данным следствия, в 2024 году Судебно-экспертный центр СКР выполнил около 900 строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Стоимость восстановления больше 25 тыс. зданий и объектов инфраструктуры составила почти 60 млрд руб.

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13.11.2024 143
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