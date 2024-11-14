С начала 2024 года в Ленобласти заработали 459 видеокамер в системе «Безопасный город».

Теперь в общей сложности на улицах и дорогах Ленобласти работает 3381 камера видеофиксации, из которых 335 – с функцией распознавания.

Камеры, в частности, помогают в раскрытии уже совершенных преступлений. За девять месяцев 2024 года система «Безопасный город» помогла выявить 57 и раскрыть 115 преступлений на территории региона. По сравнению с прошлым годом уровень преступности в общественных местах снизился на 28,5%, а на улицах – на 29,4%.