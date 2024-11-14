Природоохранная прокуратура посетила полигон «Новый Свет» под Гатчиной для контроля устранения ранее выявленных нарушений.

Была осмотрена станция дегазации свалочного газа, которая уничтожает отравляющие вещества. Также были проверены две установки очистки фильтрата, который образуется на полигоне.

Итог, надзор в ходе проверки не выявил нарушений -эксплуатация полигона идет в соответствии с проектной документацией. Фактов излива фильтрата, а также размещения отходов за границами полигона не установлено.