Сгоревшего нашли после пожара в Волосовском районе

В полицию Волосовского района поздним вечером 15 ноября сообщили о теле мужчины, обнаруженном после пожара в сарае в деревне Бегуницы.
В погибшем предварительно опознали 63-летнего местного жителя. Точные причины смерти устанавливает медицинская экспертиза.
Известно, что сгоревшая постройка принадлежала 41-летней жительнице Бегуниц. Сумма ущерба от пожара устанавливается.
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