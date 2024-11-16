Сгоревшего нашли после пожара в Волосовском районе

В полицию Волосовского района поздним вечером 15 ноября сообщили о теле мужчины, обнаруженном после пожара в сарае в деревне Бегуницы.

В погибшем предварительно опознали 63-летнего местного жителя. Точные причины смерти устанавливает медицинская экспертиза.

Известно, что сгоревшая постройка принадлежала 41-летней жительнице Бегуниц. Сумма ущерба от пожара устанавливается.