Лжемедик обокрала пенсионерку в Тихвине

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В полицию Тихвинского района 15 ноября около 14:00 сообщили об обмане 87-летней жительницы Тихвина.
По предварительным данным, несколькими минутами ранее она впустила к себе в квартиру дома в пятом микрорайоне женщину, которая назвалась медработником.
Когда гостья ушла, хозяйка обнаружила пропажу 15 тысяч рублей. Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства происшествия и приметы предполагаемой воровки устанавливаются.
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05.02.2021 4836