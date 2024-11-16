Лжемедик обокрала пенсионерку в Тихвине

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В полицию Тихвинского района 15 ноября около 14:00 сообщили об обмане 87-летней жительницы Тихвина.

По предварительным данным, несколькими минутами ранее она впустила к себе в квартиру дома в пятом микрорайоне женщину, которая назвалась медработником.

Когда гостья ушла, хозяйка обнаружила пропажу 15 тысяч рублей. Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства происшествия и приметы предполагаемой воровки устанавливаются.