В Петербурге запечатлели самую маленькую сову России

В парке Сергиевка в Петербурге фотографу Станиславу Крутоверцеву удалось сфотографировать воробьиного сычика.
Эта сова – размером со скворца. В крупных парках Петербурга она живет круглогодично, и даже успешно выводит потомство. Гнездится птица в старых дуплах дятлов или в скворечниках.
Воробьиный сычик занесен в Красную книгу Петербурга и является одной из самых маленьких сов России.
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17.11.2024 72