В Петербурге запечатлели самую маленькую сову России

В парке Сергиевка в Петербурге фотографу Станиславу Крутоверцеву удалось сфотографировать воробьиного сычика.

Эта сова – размером со скворца. В крупных парках Петербурга она живет круглогодично, и даже успешно выводит потомство. Гнездится птица в старых дуплах дятлов или в скворечниках.

Воробьиный сычик занесен в Красную книгу Петербурга и является одной из самых маленьких сов России.