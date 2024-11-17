В Петербурге запечатлели самую маленькую сову России

Поделиться

В парке Сергиевка в Петербурге фотографу Станиславу Крутоверцеву удалось сфотографировать воробьиного сычика.

Эта сова – размером со скворца. В крупных парках Петербурга она живет круглогодично, и даже успешно выводит потомство. Гнездится птица в старых дуплах дятлов или в скворечниках.

photo_2024-11-17 12.31.59
Фото: Станислав Крутоверцев, t.me/kazdoytvaripopare

Воробьиный сычик занесен в Красную книгу Петербурга и является одной из самых маленьких сов России.

Вам будет интересно
В Петербурге запечатлели самую маленькую сову России сова, Петербург, воробьиный сыч
Сегодня ночью россияне смогут увидеть метеорный поток Леониды
Жители России сегодня ночью смогут наблюдать главный звездопад ноября – в ночь с 17 на 18 ноября метеорный поток Леониды...
17.11.2024 72
Автор