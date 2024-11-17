Ленобласть получила рекордное количество наград на «Золотом Трезини»

Регион завоевал 4 золотые статуэтки и 12 платиновых наград международного конкурса «Золотой Трезини». В 2024 году в конкурсе участвовали более 1300 проектов из 50 стран.

«У Ленобласти — рекорд по числу победителей и финалистов архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» за всю историю участия в международной премии», — отметил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Статуэтками «Золотого Трезини» удостоены реставрация крепости “Старая Ладога”, подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине, клиника высоких технологий «Белоостров» в Юкках и проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе.

Платиновые дипломы получили проектировщики центра реставрации в Рождествено, скульптор Арутюн Акобян за памятника учителю Константину Ушинскому, проект реконструкции Дороги Жизни от студентов-архитекторов Горного университета и жилой дом от группы ЦДС в Новосаратовке.

«Золотой Трезини» ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Она учреждена в честь Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, автора Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. В Международный совет и жюри премии входят представители 34 стран.

В 2025 году прием заявок на восьмую премию стартует в феврале. Участие в премии бесплатное.