Школьника затолкали в иномарку и выбивали 30 тысяч рублей в Ломоносове

В полицию 17 ноября обратилась 35-летняя жительница деревни Сойкино Ломоносовского района. Накануне около 16:00 трое неизвестных напали на ее сына-девятиклассника.
Возле Красного пруда в Ломоносове 15-летнего школьника насильно усадили в Hyundai Solaris и потребовали 30 тысяч рублей. Подросток вышел из салона иномарки под предлогом звонка матери и скрылся.
К вечеру 17 ноября задержали одного из подозреваемых. Им оказался 24-летний житель Ломоносова. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабежи.
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