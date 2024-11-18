Три машины сгорели возле ЖК во Всеволожском районе

В экстренные службы 18 ноября в 01:21 сообщили о пожаре на Чайной улице в Буграх Всеволожского района. Огнем оказались охвачены три автомобиля.

Изначально пламя охватило внедорожник Land Rover. Огонь перекинулся на соседние автомобили: BMW и KIA.

К 02:03 возгорание ликвидировано дежурной сменой 147-й пожарной части. О пострадавших не сообщается.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Всеволожского района.

Видео: Мурино, Девяткино, Бугры