Водитель насмерть сбил трех кабанов у деревни Куйвози

ДТП произошло в ночь на 18 ноября возле деревни Куйвози Всеволожского района Ленобласти.
На неосвещенном участке трассы водитель Hyundai Solaris сбил трех кабанов, переходивших дорогу. Животные погибли. Среди людей пострадавших нет.
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»
На место работал личный состав 104-й пожарной части, спасатели отключили автомобильный аккумулятор. Проводится проверка.
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