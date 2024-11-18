Водитель насмерть сбил трех кабанов у деревни Куйвози

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ДТП произошло в ночь на 18 ноября возле деревни Куйвози Всеволожского района Ленобласти.

На неосвещенном участке трассы водитель Hyundai Solaris сбил трех кабанов, переходивших дорогу. Животные погибли. Среди людей пострадавших нет.

Водитель насмерть сбил трех кабанов у деревни Куйвози сбил кабанов, Куйвози, ДТП, Всеволожский район
Водитель насмерть сбил трех кабанов у деревни Куйвози сбил кабанов, Куйвози, ДТП, Всеволожский район
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

На место работал личный состав 104-й пожарной части, спасатели отключили автомобильный аккумулятор. Проводится проверка.

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Водитель насмерть сбил трех кабанов у деревни Куйвози сбил кабанов, Куйвози, ДТП, Всеволожский район
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