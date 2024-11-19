В Синявино младенец получил ожоги, опрокинув на себя тарелку с супом

Во Всеволожском районе Ленобласти восьмимесячный мальчик получил ожоги, опрокинув на себя тарелку с супом. Бригада «скорой» оперативно прибыла на место.

«Мальчик повёрнут к нам спиной, но сразу видно, что вся спинка у него обожжена, а также предплечье, подмышка, плечо, ягодица, бедро. Осматриваем малыша — шея и грудная клетка тоже в ожогах», — рассказал фельдшер скорой помощи Кировска Игорь Рогалёв.

Малышу наложили стерильные повязки на все поврежденные участки и договорились о госпитализации в больницу. Несмотря на то, что был час пик, и на дорогу должно было уйти минимум 2,5 часа, доставить маленького пациента в больницу удалось примерно за час. Там мальчика передали в реанимацию.