Госдума предложила правительству 10 «незамедлительных» мер по мигрантам

Госдума предложила правительству России комплекс из 10 мер в миграционной сфере.

Предложения указаны в проекте постановления, который был опубликован в думской электронной базе, его авторами стали комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая.

В частности, предлагается проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка для мигрантов в зависимости от выполняемой работы и добавить устную часть экзамена для тех, кто планирует работать в требующих знания русского языка сферах. Кроме того, видеозапись устной части экзамена предлагается расширить.

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Комитет по контролю предложил рассмотреть проект постановления на заседании Госдумы 20 ноября.