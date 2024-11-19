Сборную России не допустили до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

«Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС», — сказал источник

Жеребьевка пройдет 13 декабря в Швейцарии. Отборочный турнир в Европе состоится с марта 2025 года по март 2026‑го.

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Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.