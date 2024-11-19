ВСУ впервые применили ракеты ATACMS для удара по российской территории

Это подтвердило Минобороны РФ.

Украина впервые применила ракеты ATACMS западного производства для атаки российской территории. Как передает Минобороны РФ, попытка нанести удар была совершена минувшей ночью по объекту в Брянской области. Ракеты были поражены ПВО. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство пишет РИА Новости.

Сегодня ночью в 3:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, — указано в сообщении.