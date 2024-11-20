Госдума окончательно приняла закон о списании просроченных кредитов участников СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о списании просроченных кредитов для ряда участников СВО и их супругов. Сумма долга не должна превышать 10 млн рублей.

Согласно закону, долги должны списать с россиян, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов) или военных, заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, а также с их супругов.

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Списывать будут именно просроченные кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. От уплаты исполнительского сбора участники СВО также будут освобождены.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2024 года.