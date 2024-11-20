Неизвестный украл 7000 рублей из ящика с пожертвованиями в храме Кировского района

В садоводстве «Восход» Кировского района Ленобласти неизвестный украл деньги из ящика с пожертвованиями в храме Казанской Божией Матери.

Кража была совершена в период с 14:00 4 ноября до 10:10 19 ноября. Злоумышленник проник в храм, отжав стеклопакет на первом этаже, и похитил около 7 тысяч рублей из металлического ящика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».