На Дубровской ТЭЦ завершен капремонт силового трансформатора

Ремонтные работы повысили надежность электроснабжения более чем 200 тысяч человек. Установлены новые электродвигатели обдува, радиаторы и фильтры.
Повышена надежность электроснабжения для жителей Кировска, Шлиссельбурга, Морозовки, Мги, Павлово, Отрадного, Малуксы, Молодцово. А также памятных объектов: мемориала «Рубежный камень», музейного комплекса «Прорыв блокады», крепости «Орешек».
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