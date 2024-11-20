На Дубровской ТЭЦ завершен капремонт силового трансформатора

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Ремонтные работы повысили надежность электроснабжения более чем 200 тысяч человек. Установлены новые электродвигатели обдува, радиаторы и фильтры.

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Повышена надежность электроснабжения для жителей Кировска, Шлиссельбурга, Морозовки, Мги, Павлово, Отрадного, Малуксы, Молодцово. А также памятных объектов: мемориала «Рубежный камень», музейного комплекса «Прорыв блокады», крепости «Орешек».

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20.11.2024 45
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