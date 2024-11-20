«АвтоВАЗ» начал продажи Lada в Арабских Эмиратах

Для покупки доступны 4 модели российских авто.

Российские автомобили Lada вскоре появятся на дорогах Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщает ТАСС, достигнуто дилерское соглашение между компаниями «АвтоВАЗом» и Pearl Plus Motors, делающее последнюю официальным дистрибьютором Lada в ОАЭ.

В сообщении указывается, что жители ОАЭ смогут приобрести модели Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. Компания уже получила несколько предварительных заказов, а официальный старт продаж ожидается в ближайшие месяцы.