«АвтоВАЗ» начал продажи Lada в Арабских Эмиратах

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Для покупки доступны 4 модели российских авто.

Российские автомобили Lada вскоре появятся на дорогах Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщает ТАСС, достигнуто дилерское соглашение между компаниями «АвтоВАЗом» и Pearl Plus Motors, делающее последнюю официальным дистрибьютором Lada в ОАЭ.

В сообщении указывается, что жители ОАЭ смогут приобрести модели Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel.  Компания уже получила несколько предварительных заказов, а официальный старт продаж ожидается в ближайшие месяцы.

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