Минцифры хочет запретить отправку sms во время звонков

Минцифры обсуждает с операторами связи запрет на отправку sms-сообщений во время звонка.

Это должно предотвратить возможное мошенническое воздействие на клиентов и передачу конфиденциальной информации, например раскрытие полученных на телефон кодов. Если мера будет одобрена, SMS-сообщения будут поступать пользователям только после завершения разговора, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам министра, сейчас обсуждается пакет из 30 мер по антифроду. Запрет на отправку sms в момент звонка может стать одной из норм, которые будут оформлены в законопроект.