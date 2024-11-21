Программа по ремонту дорог к садоводствам в Ленобласти продлена до 2027 года

В Ленинградской области продлили программу ремонта дорог к СНТ, увеличив ее финансирование.

«Сегодня, благодаря совместной работе с правительством Санкт-Петербурга, программа по ремонту дорог к садоводствам продлена до 2027 года, финансирование увеличено на 1,5 млрд рублей. Всего по программе будет отремонтировано 111 дорог, общий объем финансирования за 5 лет составит 2,8 млрд рублей», — рассказал председатель комитета по АПК области Олег Малащенко.

В 2024 году в области по программам поддержки СНТ отремонтировано 13 подъездных дорог, сделано более 10 тысяч квадратных метров внутренних садоводческих дорог, построено 4,5 км линий электропередач, установлено 155 единиц светового оборудования, заключено порядка 400 договоров по догазификации домовладений в СНТ.

Отметим, что соглашение между Ленобластью и Петербургом о ремонте подъездных дорог к садоводствам было подписано в конце 2022 года. Его готовили областной дорожный комитет и петербургское управление по развитию садоводства и огородничества. Тогда в план вошли 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Объём финансирования составил порядка 1,3 млрд рублей, из которых миллиард предоставил Петербург.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.