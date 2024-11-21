Ответная мера: Россия возьмет в оборот доходы от замороженных западных активов

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в качестве ответной меры на аналогичные действия западных стран. Об этом 20 ноября сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире «Россия-1».
По словам главы Минфина, «если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия реализует и российская сторона».
Ответные меры будут реализованы после «информации о недружественных действиях западных стран». Каким их объемом замороженных ресурсов западных инвесторов располагает Россия, Антон Силуанов не уточнил.
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