Владимир Путин выступил с важным обращением: главное

Вечером, 21 ноября, глава государства выступил с рядом заявлений к гражданам о событиях, происходящих в зоне СВО. ivbg.ru собрал основные тезисы президента.

— По территории России было применено западное дальнобойное оружие.

— Конфликт приобрёл элементы глобального характера.

— Российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник». Его целью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске.

— Россия нанесла удар по Южмашу баллистической ракетой без ядерного гиперзвукового оснащения.

— Применение новейшего российского оружия стало ответом на планы Запада по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

— РФ не потерпит попыток эскалации и будет решительно и зеркально на них отвечать.

— Россия будет заблаговременно предлагать мирному населению Украины покинуть опасную зону при запуске ракет.

— Россия вправе использовать оружие против военных объектов государств, которые применяют свое оружие против РФ.