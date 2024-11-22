Самосвал насмерть сбил пешехода в Тосненском районе

Самосвал марки Shacman 21 ноября около 14:00 насмерть сбил 32-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в Тосненском районе.

За рулем машины находился 47-летний житель Тосно. Он двигался из Москвы в сторону Санкт-Петербурга.

На подъезде к Тосно, в 100 метрах за пешеходным переходом, грузовик совершил наезд на 32-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть справа налево. Мужчина скончался на месте аварии.