Выборг — самый популярный город Ленобласти на новогодних праздниках. Аналитика

Эксперты проанализировали ранние бронирования туристического жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на новогодние праздники 2024-2025 гг. За год спрос на проживание на каникулах в регионе вырос на четверть, а самым популярным в Ленобласти загородным направлением у туристов стал Выборг.

Почти четверть ранних бронирований отелей в Ленобласти на новогодние праздники приходятся именно на Выборг (23%), об этом рассказали аналитики МТС. Этот средневековый город с западноевропейскими корнями привлекает туристов старинными улицами, соборами и множеством музеев. Центр притяжения для путешественников со всей страны — уникальный замок на острове в Финском заливе, построенный в XIII веке и сохранившийся в первозданном виде. Кроме Выборга в пятерку востребованных загородных направлений на Новый год вошли еще Гатчина, Пушкин, Петергоф и Сестрорецк (доля бронирования по 5%).

Также эксперты выяснили, что по сравнению с предыдущим годом туристы стали еще раньше планировать новогодний отдых в Ленинградской области и Санкт-Петербурге: так, в основном, отели и гостиницы бронируют в регионе за 82 дня до поездки. В прошлом году путешественники выбирали и бронировали проживание на полторы недели позже. В среднем туристы предпочитают остановиться в регионе во время каникул на 3 дня.

Несмотря на популярность загородного отдыха, больше всего в Петербурге и Ленобласти на праздники забронировано отелей и мини-отелей (64% от всех бронирований в регионе). Меньше путешественников захотело остановиться в апарт-отелях (9%) и апартаментах (7%). Хотя у путешественников и вырос интерес к петербургским и областным отелям категории 4 и 5 звезд (количество бронирований выросло дважды за год – 28% и 9% соответственно), самым популярным вариантом размещения по-прежнему остаются объекты без звезд (38%).