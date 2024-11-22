По итогам осени 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Санкт-Петербурге составила 84 708 рублей

Аналитики Авито Работы подвели итоги осени 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплатные предложения в Санкт-Петербурге выросли на 14 % – до 84 708 рублей в месяц за полный рабочий день.
Наибольший прирост заработных плат оказался у работников социальной сферы, искусства и культуры. Кандидатам стали предлагать в среднем на 35 % больше – 78 666 рублей. А лидером по приросту средних зарплатных стала профессия реставратора (+37 %).
Второе место занимают работники автосервисов – здесь средние заработные платы, указанные в вакансиях, увеличились на 26 %, до 122 756 рублей в месяц. На третьем месте – строители и ремонтники, дизайнеры и проектировщики. За год зарплатные предложения увеличились на 22 %, до 104 326 рублей.
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