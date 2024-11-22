Бывший вице-губернатор Петербурга отправится в колонию на 13 лет за мошенничество и растрату

Второй фигурант уголовного дела, бывший гендиректор ООО «СКА-Арена», приговорен к 7,5 года колонии.

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву, признав его виновным в особо крупной растрате и мошенничестве. Лавленцев получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщил ТАСС.

Судья также постановила, что Лавленцев должен выплатить штраф в размере 132,9 млн рублей. Другой фигурант дела, бывший гендиректор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран, приговорён к 7,5 годам колонии и штрафу в 54 млн рублей. Прокуратура ранее требовала для Лавленцева 13 лет лишения свободы, а для Забирана — восемь лет.