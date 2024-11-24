На вооружение ВС РФ поступит новая снайперская винтовка

Дальность стрельбы новой винтовки составляет до одного километра.
Компания Lobaev Arms начала производство компонентов для тактической полуавтоматической снайперской винтовки ZOV и приступила к финальному этапу ее заводских испытаний. Об этом сообщает RT, ссылаясь на представителя компании.
Винтовка находится на завершающей стадии заводских испытаний, и в ближайшее время первая партия ZOV будет отправлена в зону специальной военной операции.
Винтовка ZOV разработана на основе конструкции американских винтовок AR-10/AR-15. Ее калибр — 7,61 × 51 мм (.308 Win), а дальность стрельбы 800-1000 метров.
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