Пассажир упал на рельсы на станции метро «Автово»

Поделиться

Утром 25 ноября в Петербурге на станции метро «Автово» пассажир упал на рельсы, сообщили в тг-канале метрополитена города.

«Движение поездов по Линии 1 осуществляется от станции «Девяткино» до станции «Нарвская» из-за падения пассажира на путь станции «Автово»», — говорится в сообщении.

В 08:29 поезда уже ходили в обычном режиме. Пассажира подняли с пути. Он жив.

Вам будет интересно
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Автово» упал на рельсы, Петербург, метро
Засмотрелся в телефон: появилось видео падения пассажира на «Спортивная»
Накануне днем в Петербурге на станции метро «Спортивная» пассажир упал на рельсы. Видео происшествия опубликовала городская прокуратура. На кадрах видно, как...
07.11.2024 45
Автор