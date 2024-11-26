Мандарины подорожают на 20-30% к Новому году из-за экономических сложностей, сообщает «Парламентская газета».
Причин несколько: от сокращения урожая в Турции до наводнений в Испании и колебаний курса рубля. В ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» рассказали, что за неделю средние оптовые цены выросли на 4,9% — это 92 рубля за килограмм.
Что точно не грозит — так это дефицит цитрусовых, хотя, вероятно, поставки сократятся.
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05.11.2024 189