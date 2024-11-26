Боец из Подпорожья погиб в зоне СВО

Жители Подпорожского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Михаила Остова, погибшего в ходе спецоперации.

Михаил Остов погиб 13 мая на Купянском направлении. Ему было 40 лет.

Церемония прощания пройдет в Подпорожском КДК 27 ноября, боец будет похоронен на гражданском кладбище в Подпорожье (Варбеги).

У Михаила осталась семья: мать, сын, сестра и брат.