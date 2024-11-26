Боец из Подпорожья погиб в зоне СВО

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Жители Подпорожского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Михаила Остова, погибшего в ходе спецоперации.

Михаил Остов погиб 13 мая на Купянском направлении. Ему было 40 лет.

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Фото: администрация Подпорожского района Ленобласти

Церемония прощания пройдет в Подпорожском КДК 27 ноября, боец будет похоронен на гражданском кладбище в Подпорожье (Варбеги).

У Михаила осталась семья: мать, сын, сестра и брат.

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14.11.2024 216
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