Боец из Подпорожья погиб в зоне СВО

Жители Подпорожского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Михаила Остова, погибшего в ходе спецоперации.
Михаил Остов погиб 13 мая на Купянском направлении. Ему было 40 лет.
Церемония прощания пройдет в Подпорожском КДК 27 ноября, боец будет похоронен на гражданском кладбище в Подпорожье (Варбеги).
У Михаила осталась семья: мать, сын, сестра и брат.
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