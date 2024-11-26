Мастеров из Ленобласти приглашают на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»

Заявки на конкурс принимаются до 14 февраля. По итогам отбора до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж.

Фото: lenobl.ru

Производители игрушек, творческие коллективы, а также независимые авторы от 14 лет из Ленинградской области могут подробно ознакомиться с условиями и подать свой проект на сайте.

Конкурс проводится в пяти номинациях. На первом этапе будут отобраны по 45 проектов в каждой номинации, после народного онлайн-голосования и голосования детей на следующий этап пройдут по 15 проектов в каждой категории. Финал конкурса состоится в виде фестиваля детских игр в сентябре 2025 года.

Цель конкурса — стимулировать разработку и производство оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности. Эти игры и игрушки должны помочь детям лучше узнать историю своей страны, воспитывать патриотические чувства, с ранних лет развивать творческое и научно-техническое мышление.