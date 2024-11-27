«Ледяные волосы» замечены в лесу Ленобласти

На старых, гниющих сучках деревьев в лесу Ленобласти можно наблюдать удивительное природное явление — «ледяные волосы», рассказал биолог Павел Глазков.

Фото: t.me/kazdoytvaripopare

Это специфически сформировавшийся лед. Для появления «ледяных волос» необходима температура ниже 0 градусов и очень высокая влажность. Влага, которая есть в древесине, у поверхности замерзает, и лед выходит на поверхность через тонкие поры. Ультратонкие «ледяные нити» остаются отделенными друг от друга и могут достигать длины 20 см, хотя, как правило, не превышают 5 см.