В России предложили убрать с дорог общего пользования УАЗ «Буханку»

Эксперты предложили сменить категорию автомобиля на самоходную машину, к которой относится сельхоз- и спецтехника.

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой переквалифицировать легендарный УАЗ «Буханка» из категории легковых автомобилей в класс самоходных машин. Это приведет к тому, что легендарный авто пропадет с дорог общего пользования.

Вице-президент союза Ян Хайцеэр заявил, что конструкция «Буханки», практически не изменившаяся с 60-х годов, не отвечает современным требованиям безопасности. Автомобиль, по его мнению, имеет низкое качество тормозов, отсутствуют подушки безопасности и электронные системы помощи водителю, а кузов отличается недостаточной жесткостью и низким качеством сварки.

НАС предложил Минпромторгу РФ с 2024 года отнести «Буханку» к категории самоходных машин, куда входят тракторы, спецтехника и другой подобный транспорт, пишет Life.ru.