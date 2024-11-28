Банк России остановил покупку валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года

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Доллары
Фото: Baltphoto.ru

Центробанк решил с 28 ноября и до конца 2024 года приостановить покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, «связанных с реализацией бюджетного правила».

В регуляторе полагают, что мера поможет снизить волатильность на финансовом рынке. При этом Центробанк продолжит операции по продаже валюты на внутреннем рынке, связанные с Фондом национального благосостояния.

  • На вечер 28 ноября Банк России установил следующие курсы валют:
  • доллар 108,01 рубля (+2,95) – впервые с 17 марта 2022 года;
  • евро 113,09 рубля (+2,60);
  • юань 14,84 рубля (+0,39).

Решение о возобновлении покупок «будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках».

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