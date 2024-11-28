Банк России остановил покупку валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года

Центробанк решил с 28 ноября и до конца 2024 года приостановить покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, «связанных с реализацией бюджетного правила».

В регуляторе полагают, что мера поможет снизить волатильность на финансовом рынке. При этом Центробанк продолжит операции по продаже валюты на внутреннем рынке, связанные с Фондом национального благосостояния.

На вечер 28 ноября Банк России установил следующие курсы валют:

доллар 108,01 рубля (+2,95) – впервые с 17 марта 2022 года;

евро 113,09 рубля (+2,60);

юань 14,84 рубля (+0,39).

Решение о возобновлении покупок «будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках».