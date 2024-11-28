Бутлегер из Ленобласти, из-за спирта которого погибли четверо, предстанет перед судом

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Мужчина торговал алкоголь, содержащий метиловый спирт, которые представляет смертельную опасность для человека. 

В суд направлено уголовное дело против жителя Лодейнопольского района Ленобласти. Мужчина обвиняется в гибели четверых человек.

По материалам следствия, мужчина подпольно производил алкогольную продукцию, в которой содержался  метиловый спирт, а затем продавал. В результате погибли четыре человека, еще один получил средний ущерб здоровью. Все они до этого приобретали спиртное у обвиняемого.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — передает СК.
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