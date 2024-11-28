Нефтепроводчики Северо-Запада провели масштабную благотворительную акцию помощи школам и детским центрам

Большую социальную акцию провели сотрудники компании «Транснефть – Балтика», оказав благотворительную помощь ряду школ и других организаций в регионах своего присутствия. Общий объем помощи, оказанной этим учреждениям, составил около 3 млн руб.

Поддержка позволит учреждениям закупать современное оборудование для обеспечения образовательного процесса по современным стандартам, а также обновлять помещения.

Как рассказали в пресс-службе компании, помощь на дополнительное оснащение кабинетов физики и химии получили Кракольская средняя школа г. Усть-Луги и Вистинская средняя школа в Ленинградской области, а также средняя школа №1 п. Селижарово Тверской области и Мышкинская школа в Ярославской области.

Ранее при реализации корпоративной благотворительной программы ПАО «Транснефть» развития школьного образования эти и другие учреждения получили обновленные кабинеты и оборудование для классов физики, химии и математики. Теперь они смогут приобрести при поддержке компании интерактивную панель, цифровую лабораторию, генератор высокого напряжения и другие приборы, оборудование и реактивы.

В пресс-службе добавили, что предприятием также оказана помощь на приобретение канцелярских принадлежностей и необходимых для комфорта подопечных товаров оказана в Ленинградской области Кингисеппскому центру помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.